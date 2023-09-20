Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama

BAKAN'IN AÇIKLAMALARI

Yumaklı, "Geçen yıl başlattığımız bitkisel üretimde önemli girdi maliyetlerinden olan gübre ve mazot desteklerinin öne çekilmesi ve ayni olarak ödenmesi, çiftçimizde büyük karşılık bulmuştur. Bunu bu yıl da devam ettirerek üreticimize önemli bir finansman desteği sağlıyoruz. Üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması yolunda politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

