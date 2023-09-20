Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama

Çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürerek, üretim miktarını ve kalitesini artırmayı amacıyla verilen mazot ve gübre desteğinin ödeme tarihle ilgili açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklamaya göre mazot ve gübre desteği ekim ayında Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak.
BAKAN'IN AÇIKLAMALARI
Yumaklı, "Geçen yıl başlattığımız bitkisel üretimde önemli girdi maliyetlerinden olan gübre ve mazot desteklerinin öne çekilmesi ve ayni olarak ödenmesi, çiftçimizde büyük karşılık bulmuştur. Bunu bu yıl da devam ettirerek üreticimize önemli bir finansman desteği sağlıyoruz. Üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması yolunda politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Yumaklı ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili ise şunları söyledi: "Hububat üreticilerimize 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, Ziraat Bankası finansmanıyla 2023 yılı Ekim ayında başlamak ve mazot ile gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek."
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