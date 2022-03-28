Girişim ekosistemi büyürken, yenilikçi projeleri olan girişimciler başarılı olmanın yollarını arıyor. Yalnızca yatırım değil, girişim geliştirme ve mentorluk hizmeti de veren yaptıklarını aktaran Kemal Tamer, teknoloji tabanlı girişimlerin büyümelerini sağladıklarını belirtti. Ülkemizdeki girişim ekosistemi hızla büyürken, girişimlerin başarıya ulaşmalarının yolu tecrübe ve teknolojiden geçiyor. Bir projenin girişime dönüşme aşamasında çağa uyum sağlamaları için bu iki unsurun harmanlanmasının önemine dikkat çeken yatırım ve girişim geliştirme platformu Tamer Capital'in Kurucusu Kemal Tamer, "Bir girişimin başarıya ulaşmasında birçok faktör bulunsa da teknolojiyi tecrübeyle harmanlayan adanmış girişimlerin başarı şansı daha yüksek oluyor.Deneyimlerini henüz üniversite eğitimini tamamlamamış dijital çağda büyüyen gençlere aktararak onları girişim geliştiriciye dönüştürüyorum ve onlar da ekosistemdeki teknoloji tabanlı girişimlerin ufkunu büyütüyor" diye konuştu."GİRİŞİMLERİN EKSİK PARÇALARINI TESPİT EDİYOR VE MENTORLUK YAPIYORUZ"Başarıyı yakalamak ve fikirlerini girişime dönüştürmek isteyenlerin uygulaması gereken kritik adımlar bulunduğunun altını çizen Kemal Tamer, "Bir girişimcinin öncelikle yer almak istediği sektörün dinamiklerini keşfetmesi ve sektörde ihtiyaç duyulan alanları belirleyerek fikir taslağı oluşturması gerekiyor.Girişimcilerin, sürekli gelişen teknolojinin rüzgarını arkalarına alarak yıkıcı ve yenilikçi fikirler tasarlamaları ve bunları sürekli olarak güncellemeleri gerekiyor. Teknoloji tabanlı ve yenilikçi fikri ya da projesi olan girişimciler için gereken tüm olanakları sunuyoruz. Hukuk, finans ve yazılım gibi eksik kalan alanları tespit ediyor ve onlara mentorluk yapıyoruz" ifadelerini kullandı."GİRİŞİMCİLERİN BİR SONRAKİ ADIMI ÖNGÖRMESİ ŞART"Bir fikrin hayata geçirildikten sonra iş modeli haline getirilmesi için gereken birçok önemli noktanın olduğunu aktaran Kemal Tamer, "Bir hayal girişime dönüştürülürken nasıl ki doğru atılması gereken adımlar bulunuyorsa, girişimin faaliyete geçmesinin ardından da aynı durum söz konusu.Bu hususların başında ise öncelikle ekip ve risk yönetimi yer alıyor. Girişimcinin olası durumlarda risk yönetimine hakim olması, ekipler arası iletişimi sağlaması ve iş süreçlerinde yaşanan her bir durumdan gerekli çıkarımları yaparak bir sonraki adımını öngörmesi gerekiyor.Bir işletmenin istikrarlı bir başarıya kavuşması için meşakkatli bir yol gibi görünen bu kriterlerin tümünün eksiksiz yerine getirilmesi kritik öneme sahip" dedi."GİRİŞİMCİLERİN İHTİYACI OLAN REFLEKSLERİ GELİŞTİRİYORUZ"Bünyesine katılan ve geliştirdikleri projelerde girişimcilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda destek verdiklerini belirten Tamer Capital Kurucusu Kemal Tamer, "Girişimciler her ne kadar yenilikçi fikirlerle gelseler de birçok alanda eksiklerini göremeyebiliyorlar. Değerlendirmeye aldığımız projelerin teknoloji tabanlı olması bizim için çok önemli.Bu yüzden ilgi odağımız yapay zeka, blok zinciri teknolojileri, e-ticaret gibi alanlarda toplanırken, global ölçekte gelişmeye açık olan ve saha operasyonu yükü olmayan start-uplarla ve en önemlisi işine adanmış girişimcilerle ilerlemeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.