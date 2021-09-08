TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katıldı. Kavcıoğlu, faiz oranlarını da ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Enflasyonda çekirdek göstergelere, yani enflasyonun geçici olup olmadığına bakacaklarını söyledi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 08.09.2021 - 12:37

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuştu.

Ekonomik büyümenin ağustos ayında nisan ayına kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilediğini dile getiren Kavcıoğlu, dış talebin de iyileştiğini söyledi.

Enflasyonun son çeyrekte düşmeye başlamasını beklediklerini dile getiren Kavcıoğlu, enflasyon görünümünde geçici unsurların etkisini yitireceğini ifade etti.

Gıda fiyatlarındaki küresel artışa vurgu yapan Kavcıoğlu, fiyat dinamiklerinin geçici olup olmayacağını dikkate alacaklarını söyledi.

Rezervlere de değinen TCMB Başkanı, 120 milyar dolar bandına çıkıldığını, iyileşmenin öngörülerle uyumlu olduğunu kaydetti.

Kavcıoğlu ayrıca, önümüzdeki dönemde TL'yi güçlendirici adımlar atacakları bildirdi.

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