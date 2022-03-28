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Merkez Bankası duyurdu: Yeni 5 TL tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni 5 liralık banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 10:37

Merkez Bankası duyurdu: Yeni 5 TL tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

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