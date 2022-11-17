Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2022 kasım ayı TCMB faiz toplantısı tarihi)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, altın, dolar ve borsa yatırımcılarının gündeminde yer almaya başladı. Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz kararları, yatırım araçlarını etkileyebiliyor. Merkez Bankası'nın kasım ayında faiz için ne karar vereceği araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2022 kasım ayı TCMB faiz toplantısı tarihi)

faiz kararı, toplantı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Merkez Bankası Politikası Kurulu, ekim ayında politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürmüştü. PPK toplantısı öncesinde alınacak kasım ayı faiz kararı bekleniyor. İşte ayrıntılar.

NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2022 kasım ayı TCMB faiz toplantısı tarihi) - 1

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü.

Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltti. Önceki raporda tahmin yüzde 60,4 düzeyindeydi.

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