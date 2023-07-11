Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB temmuz ayı PPK faiz kararı)

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomideki gidişatı yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Haziran ayında 27 ay sonra ilk kez faiz artıran TCMB'nin temmuz ayı Para Politikası Kurulu faiz kararı bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
TCMB HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.
Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.
27 AY SONRA İLK KEZ ARTIŞ YAŞANDI
Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı.
Merkez Bankası, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.
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