Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB mart ayı faiz kararı)

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden ve yatırımlarına yön veren yatırımcılar, Merkez Bankası'nın mart ayında alacağı faiz kararını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı mart ayı faiz kararı için takvim belli oldu.



Buna göre; Merkez Bankası mart ayı faiz kararı 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Yurt içinde cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamlarken, bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 45,00'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45 oldu. ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.



Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı. Merkez Bankası'ndan bankalara talimat: Kredi kartı nakit avans faizi yükseldi Haberi Görüntüle