Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 TCMB temmuz ayı PPK faiz kararı)

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için piyasaların bekleyişi sürmeye devam ediyor. Ekonomiyi yakından takip eden binlerce vatandaş, yatırımlarını yönlendirmek için TCMB tarafından alınacak olan temmuz ayı faiz kararını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

TCMB HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.



Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.



27 AY SONRA İLK KEZ ARTIŞ YAŞANDI



Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı.



Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat