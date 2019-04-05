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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranının yüzde 2,65 olacağı belirtildi. Bu faizler sırasıyla yüzde 2,25 ve yüzde 2,75 düzeyindeydi.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranının yüzde 2,22 olarak belirlendiği bildirildi. Bu faizler sırasıyla yüzde 1,80 ve yüzde 2,30 olarak uygulanıyordu.



Açıklamada, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" ifadelerine yer verildi.