Merkez Bankası (MB) faiz kararı açıklandı: Ağustos ayı faiz kararı (politika faizi) ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu)  ağustos ayı toplantısı ardından faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Hafize Gaye Erkan liderliğindeki kurul, yılın 8'inci faiz kararını belirledi. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası (MB) faiz kararı açıklandı: Ağustos ayı faiz kararı (politika faizi) ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet 'nın (TCMB) ağustos ayı faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçleneceğini açıklamıştı. Para politikasının etkinliğinin artacağı vurgulanmıştı. 

MERKEZ BANKASI  KARARI NE OLDU?

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Merkez Bankası (MB) faiz kararı açıklandı: Ağustos ayı faiz kararı (politika faizi) ne oldu? - 1

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. 

Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

Merkez Bankası (MB) faiz kararı açıklandı: Ağustos ayı faiz kararı (politika faizi) ne oldu? - 2

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15,00'dan yüzde 17,50'ye yükseltilmişti.

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