Merkez Bankası (MB) faiz kararı açıklandı: Ağustos ayı faiz kararı (politika faizi) ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayı faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçleneceğini açıklamıştı. Para politikasının etkinliğinin artacağı vurgulanmıştı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?
TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.
Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.
TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15,00'dan yüzde 17,50'ye yükseltilmişti.
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