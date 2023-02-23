Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne oldu? İşte şubat ayı için belirlenen faiz oranı

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,5'e çektiği bildirildi.
OCAKTA PAS GEÇTİ
Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faizi yüzde 9'da sabit bırakmıştı.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin faizi indirmesini bekliyordu.
Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyordu. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.