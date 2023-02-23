Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne oldu? İşte şubat ayı için belirlenen faiz oranı

Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda politika faizini indirdi. Geçen yıl faizde üst üste dört kez indirime giden Merkez Bankası, kasım toplantısında faiz indirim sürecinin sonlandırıldığını açıklamıştı. Aralık ayında faizde değişikliğe gidilmemişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne oldu? İşte şubat ayı için belirlenen faiz oranı

, merakla beklenen kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,5'e çektiği bildirildi.

Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne oldu? İşte şubat ayı için belirlenen faiz oranı - 1

OCAKTA PAS GEÇTİ

Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faizi yüzde 9'da sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne oldu? İşte şubat ayı için belirlenen faiz oranı - 2

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin faizi indirmesini bekliyordu.

Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyordu. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.

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