Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı.

TCMB politika faizini değiştirmedi.

Banka piyasa beklentilerine paralel faizi sabit tutarak yüzde 19'da bıraktı.



Karar sonrası yayımlanan metinde "mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek" denildi.



Bu ayki karar metninde hızlanan aşılama faaliyetine yer verildi.



Aşılamaların hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına olanak sağladığı dile getirildi.



Merkez Bankası emtia fiyatlarındaki artış eğiliminin sürdüğünü bildirerek, ithalat maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çekti.



Bu durumun enflasyon üzerinde risk oluşturduğunu ifade etti.



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