Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'nın yeni başkanı olmasının ardından, TCMB Para Politikası Kurulu tarafından haziran ayı faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)

Haziran ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı, ekonomiyi yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Hafize Gaye Erkan'ın gelmesiyle birlikte, tarafından alınacak olan faiz kararı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı) - 1

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.

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