Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 1,5 puan artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor.

TCMB yüzde 7.4 olan yılsonu enflasyon tahminini yüzde 8.9'a yükseltti.

TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumundan satır başları;



"İkinci çeyrekte gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları devam etti ancak ilk çeyreğe göre azaldı.

Seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesiyle turizm gelirlerinde toparlanma bekliyoruz.

Normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle birlikte belirsizlik halen yüksek seyretmekte.



Gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları ikinci çeyrekte yavaşlayarak da olsa devam etti.



Küresel risk iştahının etkisiyle döviz kuru oynaklıkları gerilerken, alınan parasal ve mali tedbirlerin katkısıyla kredi büyümesi hız kazandı.



Ticari kredilerdeki artışın son dönemde bir miktar ivme kaybetmekle birlikte güçlü seyrettiğini görüyoruz.



Tüketici kredileri mayıs sonrası dönemde belirgin bir ivme kazandı



Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyette mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır.



Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme bekliyoruz.



İşsizlik oranları artarken, işgücüne katılım oranındaki düşüş bu artışı sınırladı."

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