Merko Gıda, Frigo Pak'ın yüzde 25'ini aldı

Türkiye’nin önde gelen domates üreticilerinden Merko Gıda, sektörün önemli oyuncularından Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25’ini satın aldı. 8.5 milyon dolarlık bu satın almayla birlikte şirket, katma değerli üretim yelpazesini artırırken, ihracat pazarlarını da güçlendirecek.



1982 yılından bu yana Bursa’da faaliyetlerini sürdüren Merko Gıda, Frigo Pak Gıda ve yeni ürün gamıyla birlikte ihracatta farklı pazarlara da girmeye hazırlanıyor.

Knorr, Nestle, Unilever başta olmak üzere ulusal ve uluslararası perakende devlerine küp domates ve salça satan Merko Gıda’nın bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye hazırlanan Frigo Pak Gıda, 2020 yılını 107 milyon TL ciroyla kapatmıştı.

Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake

Konuya ilişkin açıklama yapan Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, katma değerli domates üretim ve ihracatında 39 yıllık bir deneyime sahi olduklarına işaret ederek, "Odağımızda yatırım, büyüme ve satın almalar var.

Bu amaçla sadece bu yıl kendi tesislerimizde 1 milyon Euro civarında makine yatırımımızı tamamlıyoruz. Yeni bir sayfa açarak büyüme ivmemizi artırırken, satın alma ve iş birlikleriyle de üretim ve sermaye gücümüzü yükseltiyoruz” dedi.



Frigo Pak Gıda’nın Merko bünyesine katılmasının üretim, ürün çeşidi ve ihracat hacminin artmasına büyük katkı sağlayacağına işaret eden Blake, "Türkiye’nin köklü gıda firmasını bünyemize katmaktan çok mutluyuz. Bu satın alma böylesine olağanüstü günlerden geçerken Türk ekonomisine ve gıda sektörünün geleceğine olan güvenimizin de bir göstergesi. Yatırım ve satın alma planlarımız aynı şekilde devam edecek” dedi.



İHRACAT ROTASI AVRUPA



Merko Gıda’nın bu satın alma ile birlikte özellikle Avrupa ülkelerinde önemli bir atılım yapacağını vurgulayan Blake, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Frigo Pak Gıda, Bursa’da yer alan 20 bin metrekare büyüklüğündeki üretim tesislerinde başta narenciye konservesi olmak üzere, dondurulmuş gıda, meyve suyu ve sebze konservesi üretimi yaparak, bu üretimin yüzde 97’sini AB ülkelerine ihraç ediyor.

2020 yılını 107 milyon TL ciroyla kapatan şirket, aynı zamanda sektörünün lider firmalarından biri. Bu satın almayla, Merko’nun Avrupa’da ihracat hacmini genişletirken, ihracata dayalı gelirlerimizi de olumlu etkileyecek”.