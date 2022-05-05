MetaAge’in erken aşama yatırımları 1 milyon dolara yaklaştı

Teknoloji dünyası metaverse kavramının vaat ettiklerini anlamaya çalışırken, internetin yeni bir versiyonuyla özdeşleşen sanal evren konsepti, dinamik bir ekonomiyi de beraberinde getirdi. ABD merkezli yatırım bankası Citigroup, blokzinciri üzerine kurulan ve kripto para birimleriyle işlem yapılabilen metaverse ekonomisinin 2030’a kadar 8 ila 13 trilyon dolara ulaşacağını tahmin etti. Düzenlediği Forum Metaverse etkinliğiyle bu konunun yakın takipçisi olduğunu gösteren Türkiye’de, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm kullanıcılara açılan MetaAge’in topluluğu şimdiden 10 bin kişiyi aştı.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan MetaAge Kurucu Ortağı ve Proje Yöneticisi Mustafa Ekinci, “Açılışını 23 Nisan gibi anlamlı bir günde yaparak tüm dünyaya kardeşlik ve barış mesajı verdiğimiz metaverse platformumuz MetaAge, en kısa zamanda global pazarlara da açılmayı hedefliyor. Discord topluluğumuzun bu kadar kısa sürede 10 bin kişiyi aşması, evrenimizi en hızlı şekilde dünyaya tanıtma ve gösterme isteğimizi artırıyor. Önümüzde ilk arsa arzı, NFT koleksiyonlarının satışı ve beta sürecine geçiş var” dedi.



ERKEN AŞAMA YATIRIMLAR 1 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI



İlk sanal toplantısını MetaAge’de gerçekleştiren yatırım danışmanlığı şirketi Trem Global’in de yatırımcıları arasında yer aldığı sanal evrenin erken aşama yatırımlarının 1 milyon dolara yaklaştığına dikkat çeken Mustafa Ekinci şunları söyledi:

“Küresel çapta birçoğu yapım aşamasında olan metaverse projelerinden yalnızca üç ya da beş tanesi kullanıcı girişlerini aktif etti. Türkiye’de üretilmiş ve kısa sürede yurt dışına açılmayı hedefleyen bir metaverse platformu olan MetaAge, bu yönüyle dünyadaki sayılı projelerden biri. Alfa öncesi aşamamızı bitirdik ve testlerimizi alfa aşamasında yapıyoruz. Bu noktada hepsi yurt dışında konumlanan, en az bin yaratıcısı ve güçlü ekipleri olan 27 büyük NFT projesiyle işbirliği yaptık. Kendi içinde bir oyun geliştirme aracı da bulunduran MetaAge, NFT sanatçılarına tasarladıkları avatarları platform içinde deneyimlenebilen oyunlara dönüştürme fırsatı sunuyor. Mayıs ayının sonlarından itibaren, 2 Solana (yaklaşık 200 dolar) birim fiyatına sahip ilk 5 bin arsamızın arzını gerçekleştireceğiz ve bu arsaları satın almak isteyen kullanıcılar platformumuzun yerel kripto para birimi $AGE Token’ı kullanacaklar. Çok yakında Marketplace’te de listeleneceğiz.”



MALİYETLER 60 KAT DAHA AZ



Solana’nın NFT koleksiyonlarının da satışının yapıldığı merkeziyetsiz bir blokzinciri olduğunu vurgulayan Mustafa Ekinci, “0,01 dolardan az ücretlerle saniyede 50 binden fazla işlem gerçekleştirilebilen bu blokzinciri, milyarlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Başvuru ücretlerini oldukça düşük tutan ve bu şekilde büyüyen Solana, işlem ücretlerinde Ethereum’a göre 60 kat maliyet avantajı sağlıyor. Ethereum’da ortalama işlem ücreti 4 ila 12 dolar arasında değişirken, Solana işlem başına 0,00025 dolar tutarında hizmet bedeli alıyor. MetaAge’i Solana blokzinciri üzerine inşa etmemizin arkasındaki en büyük sebep bu. Öte yandan Unreal ve Blender gibi popüler yazılımlarla uyumlu olarak çizilen NFT karakterler, kaliteleri düşmeden ve ayrıntıları kaybolmadan MetaAge’e entegre edilebiliyor” dedi.



2023'TE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİYLE DENEYİMLENECEK



Metaverse kavramını internetin yeniden keşfi olarak tanımlayan MetaAge Kurucu Ortağı ve Proje Yöneticisi Mustafa Ekinci, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “MetaAge, tüm kullanıcılarına özgürce sosyalleşebilecekleri, kendi dünyalarını inşa edebilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve çalışabilecekleri bir platform sunuyor. Hayal gücüne sınır koymadığımız platformumuz çok yakın gelecekte konser ve etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başlayacak. Öte yandan, sanal gerçeklik gözlükleriyle ve giyilebilir cihazlarla uyumlu bir platform olarak tasarladığımız MetaAge, 2023’ün ilk yarısında VR gözlüklerle gezilebilecek. Gelecek yılın sonuna kadar olan tüm süreçte hedeflediğimiz yol haritasını internet sitemizde paylaşıyoruz. Dileyenler, alfa sürümü tüm kullanıcılara açık olan platformumuzu ziyaret ederek sınırsız olanak sunan bu sanal dünyayı deneyimleyebiliyor.”