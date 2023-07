Metaverse eğitim, iş güvenliği ve tedarik zinciri süreçlerinde kullanılıyor

Apple’ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği geliştirici konferansı WWDC’de "ilk mekansal bilgi işlem" mottosuyla yeni karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'yu ve bu cihaz için geliştirdiği işletim sistemini duyurdu.

Apple'ın artırılmış gerçeklik teknolojisini, birlikte çalışma ve sosyalleşme gibi odaklarda düşünerek tasarladığı gözlük, metaverse'ün yalnızca dijital arsa alınıp satılan bir oyun alanı olduğuna yönelik görüşlerin yüzeyselliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.



Küresel standartları, asil üyelerinden birinin de Türk olduğu Metaverse Standartları Forumu tarafından belirlenen metaverse, Türkiye’de de iş dünyasını dönüştürmeye başladı. Metaverse Standartları Forumu asil üyesi, Verse İstanbul Kurucusu ve CEO’su Mehmet Acar, konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.



METAVERSE 2 KİŞİDEN BİRİNİN SOSYAL VE İŞ HAYATINI ŞEKİLLENDİRECEK



Küresel araştırma şirketi McKinsey'nin tahminleri, Metaverse'ün 2030'a kadar 5 trilyon dolarlık bir ekonomik değer yaratacağını öngörürken, güncel bir araştırmada, 2 kişinin metaverse'ün gelecekte sosyal hayatlarını ve iş hayatlarını yeniden şekillendirileceğini söylediği tespit edildi.



Meta, Microsoft, Huawei, NVIDIA, Epic Games, Unity ve Adobe gibi dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin yatırım yapmaya başladığı metaverse, küresel salgından bu yana büyük ölçüde dijitalleşen hayatı iki boyutlu düzlemden çıkararak sürükleyici bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Karma gerçeklik gözlüklerinin başrolde olacağı bu yeni çağ, bireylerin sanal ortamdaki avatarlarını kullanarak birbirleriyle etkileşim kurabileceği, birlikte çalışabileceği, alışveriş yapabileceği, sosyalleşebileceği yeni bir internet sürümü anlamına da geliyor.



5 ŞİRKETTEN DÖRDÜ, METAVERSE’Ü “DÖNÜŞTÜRÜCÜ” OLARAK NİTELENDİRİYOR

Dijitalleşmenin konuşulmaya başladığı ilk günlerden bu yana her ölçekten işletmenin en azından bir internet sitesiyle, e-ticaret platformuyla, sosyal medya kanalıyla internette var olduğu biliniyor. Yorumlara göre metaverse, Web1’den Web2’ye geçişte olduğu gibi, Web2’den Web3’e geçişte de işletmeler için yeni bir dijital dönüşüm öngörüyor. Her işletmenin bir internet sitesi gibi bir özelleştirilebilir sanal evrene sahip olacağı bu dijital dünyanın uyum içinde işleyebilmesi için teknolojinin önde gelen isimleri Metaverse Standartları Forumu’nda ortak standartlar belirlemek için çalışıyor. Bu çalışmalar, metaverse, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin aşağıdaki gibi kullanım alanları bulmasını da beraberinde getiriyor.



Eğitim: Akademik çalışmalar, sanal gerçekliğin anlama, bilgiyi akılda tutma, öğrenci katılımı, dikkat süresi ve motivasyon gibi çeşitli öğrenme çıktılarını olumlu yönde iyileştirebileceğini gösteriyor. Metaverse teknolojisinin de coğrafi eşitsizliklerin üstesinden gelmeye, öğrencileri yüz yüze erişemedikleri kişi ve kurumlara sanal ortamdan erişebilmesini mümkün kılacağı düşünülüyor.



Eğlence ve spor endüstrisi: Web3'e dair kavramlar topluluk kavramıyla yakından ilişkilendiği için, spor ve eğlence endüstrisi, bu uygulamaların ilk hayat bulabileceği sektörler olarak öne çıkıyor. Örneğin Manchester City’nin Sony ile metaverse üzerindeki ilk stadyum için anlaşmaya vardığı biliniyor. Tahminler, bu gibi anlaşmalarla kulüplerin taraftarlara Web3 ve metaverse’ün olanaklarıyla maça özel NFT üretiminin anlık satışı, sporcuların kondüsyonlarının canlı olarak takibi, dijital ortam gerçekleştirilen maç sonrası değerlendirme toplantıları, gollerin NFT’leri gibi ayrıcalıklar sunabileceğine işaret ediyor.



Gastronomi ve hizmet sektörü: NFT kavramı, dijitalleştirilen ve blokzincirine kodlanabilen her varlığın bir değeri olabileceği gerçeğini getiriyor. Bu noktada şeflere özel tarif reçetelerinin NFT’lere dönüştürülmesi de oldukça muhtemel görülüyor. Öte yandan ürünler, dünyanın her yerinde geçen dijital varlıklara dönüştürülebiliyor. Örneğin bugün Türkiye’de bir zincir restorandan bir ürün satın alan bir kullanıcı, aynı ürünü yurt dışında aynı restoranın farklı bir şubesinde gerçek ürüne dönüştürebiliyor.



İş sağlığı ve güvenliği: Metaverse, tehlikeli görevleri sahada deneyimlemeden önce simülasyonlar üzerinden gerçeğe yakın bir şekilde uygulayarak öğrenme potansiyeli de sunuyor. Metaverse’te, artırılmış gerçeklikle pratik yapan çalışanların işle ilgili güvenlik riskleri de azalıyor.