Mevduat faizi 20 ayın zirvesinde

Merkez Bankası verilerine göre, 3 aya kadar vadeli Türk Lirası mevduatlarında faiz oranı yüzde 18,5 olarak kaydedildi.

Böylelikle bu vadede faiz oranı Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ortalama mevduat faizlerinde değişim de hızlı oldu.

Verilere göre, 26 Mart haftasında mevduatlarda bir önceki haftaya göre ortalama faizler yaklaşık 1 puan artış kaydetti. Bir önceki hafta ortalama mevduat faizleri yüzde 17,43 olmuştu.

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