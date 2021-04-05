Mevduat faizi 20 ayın zirvesinde

3 aya kadar vadeli Türk Lirası mevduatlarda ortalama faiz oranı 26 Mart haftası itibariyle yüzde 18'i aşarak Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

NTV Haber 05.04.2021 - 11:52

Mevduat faizi 20 ayın zirvesinde

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Merkez Bankası verilerine göre, 3 aya kadar vadeli Türk Lirası mevduatlarında faiz oranı yüzde 18,5 olarak kaydedildi.

Böylelikle bu vadede faiz oranı Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ortalama mevduat faizlerinde değişim de hızlı oldu.

Verilere göre, 26 Mart haftasında mevduatlarda bir önceki haftaya göre ortalama faizler yaklaşık 1 puan artış kaydetti. Bir önceki hafta ortalama mevduat faizleri yüzde 17,43 olmuştu.

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