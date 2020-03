Meyve ve sebze toptancılarından 'ürün sıkıntısı yok' mesajı

Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla gözlerin odaklandığı sebze ve meyve sektöründeki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.



Özellikle geçen hafta sebze ve meyve satışlarında talep patlaması olduğunu ifade eden Gündüz, "Covid-19 salgınının ardından artan taleple birlikte hallerde gerekli tedbirleri aldık ve ticaret devam ediyor. Meyve ve sebze sektöründe hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu.



Bu süreçte piyasaya yüksek fiyattan ürün verilmesini engellediklerini vurgulayan Gündüz, şöyle konuştu:



"Şu an meyve ve sebzede ihracat azaldığı için yurt içinde fiyatlar bir miktar düştü. Fiyatlardaki düşüş, devamlı düşeceği anlamına gelmesin. Şu anda ürün satışlarında bir sorun yok. Halde bütün ürünler var. Toptancı halinde istediğiniz kadar ürün bulunuyor."



STOKÇULUĞA SET, VİRÜSE KARŞI DEZENFEKSİYON



Gündüz, sebze ve meyve satışlarında pazar sayısının düşmesinden dolayı bir miktar azalma olduğuna işaret ederek, bunun kafeler ve lokantaların kapanmasından kaynaklandığını bildirdi.



Bu süreçte esnafın ürün depolamasına ve stokçuluğa müsaade etmediklerini dile getiren Gündüz, esnafın ürün alımlarına kota koyduklarını anlattı.



Gündüz, toptancı halinin her gün dezenfekte edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Toptancı halini kapattıktan sonra her gün bütün dükkanları tek tek dezenfekte ediyoruz. Sosyal mesafeyi koruma adına toptancı halinde tezgahları ve ürünlerin teşhir edilmesini kaldırdık. Ticareti kamyonlar üzerinden, dışarıdan yapıyoruz, sipariş online veriliyor. Kümeleşmeye izin vermiyoruz. Ayrıca bizim halimizde corona virüse ilişkin herhangi bir vakaya da rastlanmadı."



Sebze için ekim zamanı olduğunu anımsatan Gündüz, üreticilerin çalıştıracak adam bulamadığını söyledi. Gündüz, yaz döneminde sebze üretiminde sorun yaşanmaması için bu sorunun çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.