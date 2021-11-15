MİA Teknoloji halka arz oluyor

MİA Teknoloji'nin halka arzı için talep toplama bugün başladı.

Halka arzla birlikte şirketin 30.000.000 TL'den 38.000.000 TL’ye çıkarılmış sermayesi nedeniyle artırılacak 8.000.000 TL nominal değerli payların satışına ek olarak 4.500.000₺ değerli ortak paylarının satışıyla birlikte toplam 12.500.000 lot satışa çıkarılıyor.

Halka arz edilecek nominal değerli payların halka arz sonrası sermayeye oranı yüzde 32.89 olurken, halka arz işlemi tamamen eşit pay dağıtımlı ve sabit fiyatlı talep toplama yöntemi ile gerçekleştiriliyor.



ELDE EDİLEN KAYNAK İLE SEKTÖRÜN İYİLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR



MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Beltekin, "Katma değeri yüksek inovatif çözümler üreterek yurt dışı pazar aktörleriyle de rekabet etmeye hazırlanan şirketimizin halka açılmasıyla birlikte elde edeceği kaynağı sektörün genelinde yaygın görülen finansal sorunların giderilmesi amacıyla ihtiyaçları karşılayarak sektörü iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Amacımız halka arz sonrasında ülkemiz adına güç katan ürün ve hizmetlerimizi yatırımcılarımızla birlikte geliştirmeye devam etmek.

Bu doğrultuda halka arz gelirinin yüzde 30’unu Ar-Ge ve yazılım geliştirme alanlarında şirketin büyümesi ve satışların artması hedefli faaliyetlerin artırılmasında, yüzde 25'ini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, yüzde 15'ini şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesinde, yüzde 10'unu reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin artırılmasında, yüzde 10'unu mevcut kredilerin kapatılmasında ve yüzde 10'unu mevcut ofisleri büyütme ve yeni ofis açmada kullanacağız" dedi.