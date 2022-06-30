Microsoft'un Gold Partner'ı Albars'ın yatırım ağı Türkiye'ye uzandı

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, şirketler hem sektörel rekabet ortamında ayakta kalabilmek, hem de artan iş hacmi karşısında çeviklik kazanmak için teknolojik yatırımlarını artırıyor.

EY Parhenon’un Dijital Yatırım Endeksi (DII) raporu teknolojiye yapılan kurumsal harcamaların 2020’ye kıyasla %65 arttığına işaret ederken, yapay zeka ve bulut mimarisi gibi alanlara yatırım yaparak teknolojinin tüm avantajlarından yararlanan şirketlerin sayısının da yine iki yıl öncesine göre %54 yükseldiğini gösteriyor.

Uluslararası teknoloji şirketi Albars ise şirketlerin BT ekiplerini geliştirmek için sundukları dış kaynak hizmetlerini Türkiye pazarına taşıyor.

İki yıl üst üste Kırgızistan’da “Yılın Microsoft Partneri” seçilen Albars, geliştirdikleri uygulamalarla yerli şirketlerimizin hem çeviklik kazanması hem de veri güvenliğini ve risk yönetimini sağlama, verimliliği artırma gibi alanlarda potansiyelini en yüksek noktaya ulaştırması için faaliyetlerini artırmayı ve en güvenilir ortakları olmayı hedefliyor.



Albars Türkiye Satış Direktörü Sibile Balaisyte

Geliştirdikleri teknolojinin, Türkiye’nin önünü açacak önemli fırsatlar barındırdığını belirten Albars’ın Türkiye Satış Direktörü Sibile Balaisyte, “10 yılı aşkın uluslararası tecrübemizle merkezimizin bulunduğu Baltık Bölgesi’nin yanı sıra, Avrupa, İskandinavya ve Orta Asya’da da faaliyet gösteriyoruz.



Kurulduğumuz günden bu yana Avrupa, ABD ve Kanada’nın yanı sıra, aralarında Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye ve Moğolistan’ın da bulunduğu ülkelerde hibrit, özel ve genel bulut ortamlarıyla büyük ölçekli birçok projeye imza attık.



Bugüne kadar başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğimiz Türkiye’de de ofis açarak, Microsoft Gold Partneri olarak edindiğimiz deneyimi ve geliştirdiğimiz çözümleri yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Misyonumuz çalışma alanlarını, BT departmanından saha çalışanlarına kadar herkes için kolaylaştırmak" dedi.



TÜRKİYE, POTANSİYELİYLE YATIRIMCILARIN GÖZDESİ OLUYOR



Türkiye’nin teknolojik yatırım sahası olarak barındırdığı potansiyelin dışında diğer kıtalar arasında köprü görevi gördüğünü aktaran Sibile Balaisyte, ülkedeki yatırımlarının itici güçlerini şu sözlerle paylaştı:

“Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda hızla mesafe kat eden bir ülke olduğunu biliyoruz ve gelecek dönemde bu konudaki yatırımlarını daha da artıracağını öngörüyoruz. Fakat dijital dönüşüm bir yolculuktur ve bu süreçte işletmeler büyüdükçe BT çözümlerinin de aynı oranda güncellenmesi gerekiyor.

Bu yüzden iş süreçlerini daha verimli hale getirecek yenilikçi çözümlerimizi, BT alt yapısını destekleyecek bulut hizmetlerinin kullanımı ve benimsenmesi için büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye’ye taşıyoruz. Üretim, madencilik, enerji, gaz ve petrol, lojistik, kamu, güvenlik ve telekominikasyon başta olmak üzere, farklı sektörler için özgün uygulamalar geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.



SEKTÖRLER ÖZGÜN BT YATIRIMLARI TALEP EDİYOR



Dijital dönüşüm sürecinde her sektöre özel teknolojiler geliştirdiklerini aktaran Albars Türkiye Satış Direktörü Sibile Balaisyte, “Her sektörün dönüşüm sürecindeki ihtiyaçları farklılık gösteriyor.

Albars olarak biz de sektörlere özel geliştirdiğimiz teknolojilerle tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Örneğin perakende e-ticareti için kullanıcıların ölçeklenebilir erişebilirliği adına BT altyapısı hazırlıyor ve optimize ediyoruz.

Üretim için de akıllı hata tanıma çözümleriyle mevcut süreçleri geliştiriyoruz. Bankalar için ise birleşik platform aracılığı ile mevcut birçok geniş eski sistemleri birleştiriyor ve yönetim olanakları sunuyoruz.

BT alanındaki en iyi çözümün müşteri ihtiyaçlarına odaklanan uygulamalardan oluştuğunu düşünüyor, şirketlerin güvenlikten risk yönetimine, müşteri deneyiminden operasyonel süreçlerin verimliliğine kadar yaşayabilecekleri tüm zorlukların tecrübemize dayanan yetkinliklerle önüne geçiyoruz” dedi.



TÜRKİYE, GLOBAL TEKNOLOJİ TRENDLERİNE UYUM SAĞLAYACAK



Geliştirdikleri teknolojinin birçok konuda yönetme ve tahmin etme becerilerini kazanmak için araçlar sunduğunu aktaran Sibile Balaisyte, “Modern dünya, şirketlerin uzaktan ve verimli bir şekilde çalışma gerekliliğini beraberinde getiriyor.

Birçok ülkede faaliyet gösteren Albars olarak, Türkiye’nin de bu sürece çok daha kolay uyum sağlaması için BT alanındaki mimari ve tasarım oluşturma konularında şirketleri önceden hazırlıyor ve destekliyoruz.

Uluslararası bir teknoloji şirketi olarak, Microsoft ortamına dayalı hizmet ve ürünlerle müşterilerimizin BT performanslarını yükseltiyor, zor ve riskli operasyonları kolaylaştırıyoruz.

Bölgesel veri koruma yönetmeliklerine hakim, siber güvenlik çözümleri sunan özel BT güvenlik ekibimizin yanı sıra güvenlik operasyon merkezimizle de şirketlerin güvenli, verimli ve hızlı büyümesine kapı aralıyoruz. Hizmetlerimizi www.albars.eu web sitemizde detaylı olarak paylaşıyoruz” açıklamasında bulundu.