Migros, Ramstore Bulgaria hisselerini devrediyor

Migros, Ramstore Bulgaristan'ın (Ramstore Bulgaria EAD) yüzde 100 hissesinin City Plaza Doo Skopje'ye satışı için taraflar arasın ön sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama şöyle:

"Şirketimizin 01.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Kuzey Makedonya'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığımız Ramstore Macedonia DOO ("Ramstore Makedonya")'nın %99 hissesine sahip olan, bağlı ortaklığımız Ramstore Bulgaria EAD'nın (Ramstore Bulgaristan") %100 hissesinin CITY PLAZA DOO Skopje'ye ("Alıcı") satışı için görüşmelere başlandığı ve alıcı ile Şirketimiz arasında söz konusu satışa ilişkin bir ön sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.



Konuya ilişkin 09.03.2021 tarihli hisse devir sözleşmesinin imza süreci tamamlanmış olup, işlem bedeli vergiler hariç 39.161.132 euro olarak belirlenmiştir.



Bağlı ortaklığımızın satışından elde edilecek söz konusu tutarın Şirketin borçluluğunun azaltılmasında kullanılması planlanmaktadır."