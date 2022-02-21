Migros'ta anlaşma sağlandı

Migros depo çalışanlarının maaşlarına yapılan zamlarla ilgili iyileştirme talebiyle başlattığı eylem anlaşmayla son buldu. İşten çıkarılan çalışanların işe döneceğini ve beklenen ücret artışının yapılacağını açıklayan sendika, Migros yönetimiyle işçiler arasında arabuluculuk yapan Haluk Levent'e de teşekkür etti.

Haberler - NTV Haber 21.02.2022 - 09:51

Migros'ta anlaşma sağlandı

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Migros depo çalışanlarının eyleminde, sendika, mutabakata varıldığını duyurdu.

Migros'un Esenyurt şubesindeki depoda çalışan işçiler yapılan yüzde 8'lik zammı kabul etmemiş ve eylem başlatmıştı.

Eyleme katılan 257 kişi işten çıkarılmıştı. İşçilerin eylemde kelepçelenerek gözaltına alınması tepkilere yol açmıştı.

İşçilerle ilgili açıklama Depo, Liman, Tersane ve Deniz işçileri Sendikası'ndan geldi.

Açıklamada anlaşmanın sağlandığı ve işten atılan işçilerin geri alınacağı, beklenen ücret artışının yapılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Migros yönetimiyle işçiler arasında arabuluculuk yapan Haluk Levent'e de teşekkür edildi.

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