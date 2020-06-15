Milli elektrikli tren için test tarihi belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu milli elektrikli trenle ilgili olarak, "30 Ağustos'ta burada (Sakarya-TÜVASAŞ) tören yapıp inşallah ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de inşallah yıl bitmeden işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız" açıklaması yaptı.
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