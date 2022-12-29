Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? (2023 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları)

Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları, yılbaşı çekilişi öncesinde şansına güvenenler tarafından araştırılıyor. 200 milyon TL'lik büyük ikramiye için hayal kuran vatandaşlar, Milli Piyango bayiilerinden biletlerini alabilecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar?



MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?



Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları belli oldu.



Buna göre; Milli Piyango bilet fiyatları çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL ve tam bilet 200 TL olarak belirlendi.



MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?



Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ DAĞITIM GARANTİLİ



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.



Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.