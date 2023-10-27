Minimalizm, tiny house’lar ile yaşam tarzına dönüşüyor

Minimalizm, gayrimenkul sektöründe bir yaşam biçimine dönüşüyor. Gün geçtikçe artan konut fiyatları, ekonomik darboğaz ve şehir kalabalığı birçok insanı minimalist yaşam tarzını benimsemeye teşvik ederken; tiny house’lar ev sahibi olma hayali kuranları yüksek maliyetlerden kurtarırken bağımsız ve sade bir hayatı da beraberinde getiriyor. İstanbul ve çevresindeki birçok lokasyonda tiny house projesi gerçekleştiren Atlas Group ise şehrin merkezinde minimal yaşam için çözümler sunmaya devam ediyor.



Kendilerine başvuran herkesin sade bir yaşam sürme hayalini gerçeğe dönüştürme misyonu taşıdıklarını belirten Atlas Group Yönetim Kurulu Başkanı Umut Bingöl, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Ekonomik koşullar, ev sahibi olmayı da zorlaştırıyor. İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız da daha sade ve minimalist bir yaşam tarzını seçerek, çözümü tiny house’larda buluyor. Gayrimenkul sektöründe 25 yıllık deneyime sahip Atlas Group olarak, İstanbul ve çevresinde doğayla uyumlu projeler tasarlıyoruz.”



“Kooperatif mantığıyla yatırımları demokratikleştiriyoruz”



Projelerinde minimalizmin temel ilkelerini esas aldıklarını söyleyen Atlas Group Yönetim Kurulu Başkanı Umut Bingöl, “Çatalca, Bahçe Köy, Tekirdağ gibi bölgelerde tiny house projeleri hazırlıyoruz. Halihazırda da birçok projemiz bulunuyor. Aslında gayrimenkulleri satın aldıktan sonra, insanlara sunuyoruz. Tüm bu süreçte kooperatif mantığını izliyoruz. Kooperatifçilikte fayda konusunda karşımıza ilk sırada ada bazlı imar çıkıyor. Yani çokluk ve haklılık konusunda oy birliğiyle karar veriliyor ve çoğunluk ne derse o kabul ediliyor. Böylece yatırımcılar kendileri için en doğru kararı verebiliyor. Daha düşük maliyetli mal ve hizmetler alabiliyor. Aynı zamanda bütçe ve mallarını kolay bir şekilde koruyabiliyor” ifadelerini kullandı.



“Tempolu ve yorucu hayatın minimalizm ile basitleştirilebileceğine inanıyoruz”



Danışan ve müşterilerini birer iş ortağı olarak kabul ettiklerine dikkat çeken Atlas Group Yönetim Kurulu Başkanı Umut Bingöl, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kooperatif yöntemiyle ilerleyerek birçok açıdan kazanç elde ettik. Büyük bir aile olduk. Müşteri hacmimiz %400 arttı. Ekibimiz de %50 büyüdü ve toplam 46 kişiye ulaştık. Hep birlikte hayata geçirdiğimiz projelerle, müşterilerimizin gürültüden uzaklaşarak hem zihinsel olarak rahatlamasını sağlıyoruz, hem de kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmelerine aracılık ediyoruz. Minimalizm ile hayatın basitleştirilebileceğine ve doğayla bağlantı kurulabileceğine inanıyoruz.”