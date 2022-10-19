Mobilya sektörü ihracat rekorları kırmaya devam ediyor

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre, yılın ilk 9 ayında 2021’in aynı dönemine göre ihracatı %22,6 artan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, Türkiye’ye 6,2 milyar dolarlık katkı yaptı. Sektörün eylüldeki ihracatı 761 milyon dolar olarak kaydedilirken, ofis mobilyaları 182 milyon dolarla bu gelirlerin dörtte birine imza attı.



Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği (OMSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Murat Özkardeş, “Sektörü ulusal ve uluslararası platformda güçlendirmek, sosyal, kültürel ve ekonomi alanlarda işbirliği yaratarak sektörel büyümeyi artırmak için OMSİAD, 1999 yılından bu yana stratejik hamlelerle önümüzü açıyor. Yakalanan birlik ve beraberlik havası, başarının da yönünü belirliyor. Bu olumlu hava, hem sektöre hem de Türk ekonomisine yeni rekorlar getirecektir” dedi.



OFİS MOBİLYALARI DIŞ TİCARET AÇIĞI VERMEYEN SINIRLI SANAYİ SEKTÖRLERİNDEN BİRİ



2007 yılında kurulan, ofis koltuk sektörüne tedarik ettiği yedek parçalarla çözüm ortağı olarak sektöre hizmet veren Sempre Ofis Mobilyaları’nın sahibi olan Murat Özkardeş, sözlerine şöyle devam etti:

“Ofis mobilyaları, sektörün en yüksek talep gören ürün gruplarının başında geliyor. Küresel ofis mobilyası pazarının 2026’da 85 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’deki ofis mobilyası sektörü, 2001’den bu yana kademeli olarak artan ihracat değeriyle dış ticaret açığı olmayan sınırlı sanayi sektörlerinden biri haline geldi. Yurt dışında inşaat işi yapan Türk müteahhitlik firmaları, otel, hastane ve sağlık merkezi gibi birçok projede Türkiye’den ofis mobilyası kullanmayı tercih ediyor. Sektörümüzün önü açık ve ekonominin önemli lokomotiflerinden olmaya aday.”



BAŞARININ SIRRI BİRLİK VE BERABERLİK”



Murat Özkardeş, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Üretim, istihdam ve yerel kalkınma dostu stratejik bir sektör olan ofis mobilyaları, bugün dolaylı yoldan 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Sadece iç pazar için değil, dünya pazarlarıyla kıyasladığımızda, dünyada mobilya üreticisi kimliğiyle öne çıkan İspanya, İsveç, Danimarka gibi birçok ülkeyi geride bırakan sektörümüz, hem üretim dostu, hem de katma değeri artırmanın mümkün olduğu bir sektör. OMSİAD olarak da böylesine önemli bir sektörün gelişimi, ekonomiye olan katkısının artması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar sürdürdüğümüz birlik ve beraberlik iklimi bize yeni başarılar getirdi. Bu iklimi koruyarak, hatta daha da üste çekerek yeni rekorlar kırmayı hedefliyoruz.”



Sektörün sürekli kendini yenilediğini ve bu kapsamda teknolojik gelişmeleri ve tüketici eğilimini yakından takip ederek bu doğrultuda tüketici bazlı Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen OMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özkardeş, yeni mobilya trendine göre, 2023-2024 yıllarında ergonomik, rahat ve teknolojik ürünlerin ön plana çıkacağını belirtti.