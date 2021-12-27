Modada vintage ve retro akımı sürdürülebilir geleceğe odaklandı

Pandemi ve iklim krizinin etkisiyle modada hızla yayılan vintage ve retro akımın ulaştığı son aşama, Two Cowboys'un İzmir Arena’da düzenlediği "Vintage Moda Show" gösterisine taşındı.

Tuncay ve Anıl Çetin kardeşler tarafından yaratılan Two Cowboys markasının yeni sezon koleksiyonları, vintage ve retro akımının ruhunu yansıtan sıra dışı bir organizasyonla tanıtıldı. Emsalsiz ve cinsiyetsizlik kavramları etrafında şekillenen zamana meydan okuyan yeni koleksiyon, dönüşümün temsilciliğini üstlenerek modaseverleri klasik otomobillerde zaman yolculuğuna çıkardı. Esra Alkan'a ait Zeo Bus Life ve İZKOD (İzmir Klasik Otomobilciler Derneği) katkıları ile düzenlenen gösteride, etnik halılar ve antika eşyalarla tasarlanan sahnede farklı konseptlerde 24 model sergilendi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE ODAKLANIYORUZ"



Modada vintage ve retro akımının giderek yaygınlaştığını belirten Two Cowboys Marka Kurucu Ortağı Anıl Çetin, "Emsalsiz ürün, cinsiyetsizlik, dönüşüm, ötekileştirilmemiş modeller, tükenmeyen tükenmişlik, çatı model başlıklarıyla tanımladığımız koleksiyonumuzun zamana meydan okuyan yönüyle sürdürülebilir geleceğe odaklanıyoruz. Yaş, cinsiyet, tekdüzelik gibi faktörleri ortadan kaldırarak modada başlattığımız dönüşümle geçmişte farklı insanların yaşamlarına tanıklık eden kıyafetleri tükenmişlikten kurtarıyoruz" dedi.



TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN YERİNİ ZAMANSIZ TASARIMLAR ALDI



Modada tüketim kültürünün yerini vintage ve retro akımıyla zamansız tasarımların almaya başladığını belirten Two Cowboys Kurucu Ortağı Tuncay Çetin, "Klasik otomobiller, antika eşyalar, etnik halılarla tüm detayında vintage ve retro akımını yansıttığımız gösterimizde, bu akımın zamana ve tüketim kültürüne meydan okuyan yönünü yansıttık.

İZKOD üyesi Uğur Özen, klasik otomobil koleksiyonundan parçalarla gösterimizi destekledi. Dünyada 1,6 milyon üyesi bulunan Harley Owners Group'un İzmir'deki 25 üyesi motosikletleriyle gösterimizde yer aldı. Grubun İzmir Direktörü Volkan Bağcı da bir dayanışma örneği sergileyerek gösterimize her türlü katkıyı sağladı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz gösterimizin finalinde katılımcıları, vintage ve retro akımıyla özdeşleşen R&B müziklerinin eşlik ettiği after partide buluşturduk" dedi.



GİRİŞİMCİ EKOSİSTEMİNE DESTEK



Modada zamansız ve kişiye özel tasarımların temsilciliğini üstlenen koleksiyonlarla tüketim kültürünün yarattığı maddi ve manevi kayıplara ilişkin farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Anıl Çetin, "Moda sektöründe üretimin yanı sıra prodüksiyon ve cast alanında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle girişimcileri destekliyoruz.

Modellerimiz profesyonel mankenlerin yanı sıra, markamız bünyesinde keşfettiğimiz modellerden oluşuyor. Böylece moda ekosistemine de katkıda bulunuyoruz. Tasarımlarımızla vintage akımında yeni trendlere yön vermeye ve girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gösterimize destek verenlerle sağladığımız dayanışma, yeni projelerimiz için de ilham kaynağı olacak" diye konuştu.