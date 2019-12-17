Bundan 10 yıl önce bir sosyal şirket olma felsefesiyle kurulan Nef, 2020'ye iyilik hareketi başlatarak giriyor. Kurulduğu günden bu yana dağıtılabilir kârının en az yüzde 51’ini toplumsal fayda için kullanan ve böylece sahibi toplum olan bir şirket olarak konumlanan Nef, önümüzdeki dönemde iyi hikayeleri destekleyecek.

Nef İcra Kurulu Üyesi ve Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur

Nef İcra Kurulu Üyesi ve Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Bu şirketi kurarken, toplumsal faydalara odaklanmayı prensip edindik. Şimdi bunları 10’uncu yılımızda daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.



Timur, “Kârın çoğunluğunu kim alıyorsa, patron da odur. Dolayısıyla dağıtılabilir karın çoğunluğunu topluma geri vererek, patronu toplum olan bir şirket kurduk. Bu hedeflere ulaşmak için kurduğumuz Nef Vakfı aracılığıyla eğitim, gençler, kadın ve kentleşme üzerine çalışmalar yürütüyoruz” diye vurguladı.

5 yılda 7 bin 600 öğrenciye burs verdiklerini açıklayan Timur, “Sosyal Hizmetler Kurumu’yla 8 yıldır yakın çalışıyoruz. Hay Atölye ile yaşam derdi olan kadınlar, çocuklar, engelli vatandaşlarımız hep odağımızda oldu. Bu çalışmalarda yaşadığımız deneyimle gördük ki, verdiğimiz bizimdir, elimizde tuttuğumuz değil. Her hikayede, bunu bir kez daha deneyimleme şansı elde ettik” diye ekledi.

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İYİ HİKAYELERİN PEŞİNDE



Öte yandan “Ne yazık ki, kurumsal dünyada da, bireysel olarak da, iyilik çoğu zaman para desteği vermekle sınırlı kalıyor. Oysa biz iyi hikayelerin peşine düştük. Bunlar anlatılsın, paylaşılsın ve ilham versin istedik. Bu amaçla bir iyilik hareketi başlattık” diyen Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

İLK PLATFORM NTV

“Bu hareketin ilk platformu NTV oldu; burada umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan birçok hikaye ekranlara gelecek; çok daha geniş kitlelere ulaşabilecek. İyi Hikayeler’de, ülkemizin dört bir köşesinde yapılan iyilikler anlatılacak; kahramanları tüm Türkiye’ye tanıtılacak. Böylece iyiliğin bulaşıcı etkisini göstermek, buna şahitlik etmek amacındayız. Çünkü inanıyoruz ki başkalarını düşünerek yapacağımız en ufak bir hareket, atacağımız çok küçük bir adım dahi; toplumları, insanlığı ve dünyayı değiştirebilecek.”



Başlatılan ‘iyilik hareketi’nin programla sınırlı kalmayacağına da dikkat çeken Erden Timur, “İyi hikayeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu projeleri başka STK platformlarıyla da bir araya getireceğiz” diye vurguladı.