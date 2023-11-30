Nemalandırma nedir, ne demek? Nemalandırma nasıl yapılır?

Nemalandırma, boşta duran ve kullanılabilir durumda olan bakiyenin faiz getirisi elde etmek üzere günlük olarak kullanılmasına denmektedir.
Bunun yanı sıra hisse senedi veya yatırılan para ile gelen faizli geri ödemeye nemalandırma olarak bilinir.
Nemalandırma, klasik faize göre bazı farklılıklara sahiptir. Yatırılan parada bir değişiklik olması hâlinde faiz miktarı değişmemektedir. Ancak bazı durumlarda bu farklılık gösterebilir.
Örneğin vadeli mevduat üzerinden yatırılan para miktarı ile faiz miktarı duruma göre değişiklik gösterebilir. Yani vadeli mevduat hesabına yatırılan para miktarına göre faiz getirisi farklılık gösterir.
NEMALANDIRMA NASIL YAPILIR?
Nemalandırma işlemi kullanılabilir bakiyeniz üzerinden gerçekleşir. Belirli bir tutara sahip hesaplar için nemalandırma işlemi uygulanabilir.
Bu işlem genellikle VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası) üzerinden yapılır. Ayrıca bankalar ve devletin sunduğu bazı seçenekler ile para yatırılarak gerçekleşir. Yatırılan miktar üzerinden alınan faiz sonucu nemalandırma işlemi yapılır.
Yatırım hesabı nemalandırma ile hesabınızda bulunan kullanılabilir bakiye ile işlem yapılabilir.
Nemalandırma yapabilmek için genel olarak hesapta en az 5.000 TL bulunması gerekir ancak bu alt sınır fiyatı bankadan bankaya göre değişebilir.
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