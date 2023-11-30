Nemalandırma nedir, ne demek? Nemalandırma nasıl yapılır?

NEMALANDIRMA NASIL YAPILIR?

Nemalandırma işlemi kullanılabilir bakiyeniz üzerinden gerçekleşir. Belirli bir tutara sahip hesaplar için nemalandırma işlemi uygulanabilir.



Bu işlem genellikle VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası) üzerinden yapılır. Ayrıca bankalar ve devletin sunduğu bazı seçenekler ile para yatırılarak gerçekleşir. Yatırılan miktar üzerinden alınan faiz sonucu nemalandırma işlemi yapılır.



Yatırım hesabı nemalandırma ile hesabınızda bulunan kullanılabilir bakiye ile işlem yapılabilir.

Nemalandırma yapabilmek için genel olarak hesapta en az 5.000 TL bulunması gerekir ancak bu alt sınır fiyatı bankadan bankaya göre değişebilir.