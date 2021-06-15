New York'ta şirketler, ofise dönüşü hızlandırdı

ABD'de corona virüs pandemisinden en kötü etkilenen kent olan New York'ta şirketler aşılama kampanyasının hızla ilerlemesi ve vaka sayılarının azalması sayesinde evden çalışmaya yavaş yavaş son veriyor.

NTV Haber 15.06.2021 - 12:11

New York'ta şirketler, ofise dönüşü hızlandırdı

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ABD'de pandemiden olumsuz etkilenen kent olan New York’ta, şirketler evden çalışmayı yavaş yavaş sonlandırıyor. Ofise dönüş metroyu kullanmaya ilgiyi de arttırıyor.

Mayıs ayının başında New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ekonomik faaliyetleri desteklemek ve kentte trafiği arttırmak amacıyla memurların ofislere dönmelerine karar vermişti.

Mayıs ayının ortasında ise devlet çalışanlarına özel sektör eklendi. Önce ABD'nin en büyük yatırım bankalarından birisi olan JP Morgan, sonra da sektörün diğer önemli şirketi Goldman Sachs haziran ayında ofise dönüşe başlayacaklarını açıklayarak, evden çalışmayı yavaş yavaş sona erdireceklerini bildirdi.

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