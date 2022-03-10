Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişiye çıktı.

İşsizlik oranı önceki ayla aynı kaldı ve yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı.



Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 21,6 oldu.



İşsizlik oranı 2020 ve 2021 yılı verilerinde bazı aylarda revizyona gidildi.



TÜİK'in daha önce yayımladığı duyuruya istinaden, çeyreklik ve yıllık haber bültenlerinde daha detaylı olarak verilen ve verilmeye devam edilecek olan sektöre ilişkin iş gücü göstergeleri Ocak 2022 Haber Bülteni'nden itibaren aylık olarak yayımlanmayacak.