Octovan 11,5 milyon TL yatırım aldı

Küresel ekonomik yavaşlama belirtilerine rağmen Türkiye girişimcilik ekosistemi 2022’nin başından bu yana büyümesine hız kesmeden devam etti. Güncel verilere göre, 2022'nin ilk çeyreğinde toplam 1,27 milyar dolarlık yatırım anlaşması yapıldığı bilinirken, yerli girişimciler dünya standartlarındaki teknoloji ve iş modelleriyle rekabette bir adım öne çıkmayı başardı.

Bu konudaki son haber de lojistik sektöründe hizmet vermek amacıyla 2017’de kurulan, nakliye şirketleriyle müşterileri buluşturan bir pazaryeri olarak konumlanan Octovan'dan geldi. Ocak 2022'de duyurduğu yeni hizmeti Octovan Express ile e-ticaret lojistiğine odaklanan Octovan, Arz Portföy ve Vinci Yatırım'ın katıldığı finansman turunda 11,5 milyon TL yatırım aldı.



Yatırım süreciyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Octovan CEO’su Erhan Güneş, “2022 itibarıyla önemli bir büyüme ivmesi yakaladık ve Octovan Express hizmetimizle hız kesmeden büyüyoruz. Tamamladığımız bu yatırım turundan elde ettiğimiz finansmanla modelimizi Türkiye’de tamamen kusursuzlaştırmayı hedefliyoruz. Halihazırda Türkiye'de çalıştığımız bazı şirketlerin yurt dışı operasyonlarını başlatmak üzere görüşmelerimiz de sürüyor. Öte yandan yakın dönemde Seri A yatırım görüşmelerine başlamayı planlıyoruz” dedi.



LOJİSTİĞİ TEKNOLOJİYLE BİRLEŞTİREREK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ODAKLANIYOR



Güvenilir nakliye şirketleriyle sorunsuz taşıma hizmetine ihtiyaç duyan kurumsal ve bireysel müşterileri bir araya getiren Octovan’ın şehir içi ve şehirler arası nakliye hizmetleri için bir pazaryeri olarak kurulduğunu belirten Erhan Güneş, “Mobil uygulamalarımızın kullanıcı odaklı arayüzü ve müşteri memnuniyetini önceliklendiren yaklaşımımızla, sabit fiyatlar ve sigorta gibi güvencelerle hizmet veriyoruz. Ocak 2022 itibarıyla duyurduğumuz Octovan Express hizmetiyle e-ticarette aynı gün teslimat, randevulu teslimat ve fotoğraf ile ürün teslim alımı yapan ve teslimatı yapan bir model üzerinden anında teslimat çözümleri sunmaya başladık. Bu hizmetimizle Trendyol, N11, Doğtaş, Arçelik, Pazarama, Vodafone gibi pek çok pazaryeriyle işbirliği halinde çalışıyoruz. Octovan Express çözümleriyle dünyada herkesin sorun gördüğü taşımacılık sektöründe teknoloji ve lojistiği birleştirerek bu işin müşteri memnuniyetiyle yapabileceğini kanıtlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



İSTANBUL’DA 8,5 SAATTE BÜYÜK ÜRÜN TESLİMATI



Şehir içinde 24, şehirler arasında 72 saatte teslimat garantisi sunan ve mikrodalga fırın boyutuna karşılık gelen 30 desi ve üzeri ürün taşımacılığına odaklanan çözümü Octovan Express'in geçtiğimiz 6 ayda teslimat adetlerinde 10 kat büyüyen ve hacim bazında ise 15 kat büyüme yaşadığını dile getiren Octovan CEO’su Erhan Güneş, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Geçtiğimiz yıl ürünümüzü 6 ay boyunca kapalı bir biçimde test ederek yazılımımızın kusursuz bir biçimde çalışmasını sağladık. Bugün Octovan Express, şehir içinde 24 saat garantisine %99,97 uyuyor. İstanbul içi teslimat saati ortalamamız 8,5 saat. Randevulu bir biçimde gerçekleştirilen teslimatlarda binalarda asansör olmasa dahi ürünler müşterinin kapısına kadar ulaştırılıyor. Hızlı teslimat giderek önem kazansa da 30 desi ürün taşımacılığında rekabet oldukça az. Octovan olarak her biri büyük ürün taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış 1.200’ü aşkın nakliye şirketiyle çalışıyoruz. Aldığımız yatırımla e-ticaret şirketleri ve beyaz eşya ile mobilya üreticileri başta olmak üzere büyük ürün nakliyesine ihtiyaç duyan şirketlerin müşteri memnuniyetine katkıda bulunmaya ve tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz.”



Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Onuk, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerinin; girişim sermayesi yatırımları ile desteklenebildiği ölçüde ekonomilerin büyüme ve kalkınmasında önemli bir etkiye sahip olabileceğini vurguladı. Onuk ardından şu ifade ile sözlerine devam etti:

“Tech-InvestTR programı kapsamında kısa süre önce faaliyete geçirdiğimiz Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu başta olmak üzere yönettiğimiz girişim sermayesi yatırım fonları ile ekonomilerin dijital dönüşümüne katkı sunan, yenilikçi iş modelleri ve çözümler geliştirerek uluslararası ölçekte faaliyet yürütebilecek teknoloji tabanlı yeni nesil Türk girişim şirketlerini her zaman olduğu gibi desteklemeye devam edeceğiz”



Önümüzdeki dönemde ülkemizden dünyaya açılan başarılı girişimcilik örneklerinin hızla artacağına yönelik beklentisini dile getiren Onuk, “Dünya genelinde yatırımcıların ilgisini çekmeyi başaran girişim şirketlerimizin oyun, lojistik teknolojileri ve derin teknolojiler başta olmak üzere birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösterdiğini gözlemliyoruz. Bizler de girişim sermayesi yatırımcıları olarak yalnızca bahsimize konu olan alanlar ile sınırlı kalmadan ülkemizin dünya genelinde girişimcilik faaliyetlerinin merkez üssü olmasına katkıda bulunmak amacıyla üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için üstün gayret göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak sözlerini sonlandırdı.



Vinci Yatırım Komitesi Başkanı Şelale Zaim Gorton konu hakkında “Pandemi dönemini takiben kalıcı hacimli eşyaların da artık internet üzerinden alınması normalleşti ve yaygınlaştı. Bu sadece Türkiye pazarına özgü bir durum değil, bir mega trend. Hacimli eşya kategorisinin ülkemizdeki öncüsü ve lideri olan Octovan, bu turdaki yatırımla beraber pazardaki konumunu pekiştirecek ve yurtdışı yapılanmasının ilk adımlarını atacak. Biz de üç senedir olduğu gibi Octovan’ı bu yolculukta lojistik sektöründeki uzmanlığımız ve bağlantılarımız ile desteklemeye devam edeceğiz” dedi.