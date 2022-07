"Oh be Profilo Varmış" Kampanyasının Yeni Reklam Filmi Yayında!

Bir evi yuva yapan, mutfağında lezzetli yemekler pişmesidir, tüm aile akşam yemeğinde bir araya geldiğinde, özenle hazırlanan yemekler fırınlara girdiğinde, tüm ev yemek kokularıyla dolduğunda; o ev yeni taşınılmış bir ev bile olsa anında yuvaya dönüşür. Profilo, yeni ankastre serisinin iletişiminde bir ailenin yeni evlerindeki ilk yemeklerini konu alıyor. Yeni evlerinde ilk akşam yemeğini hazırlamaya çalışan aile, henüz tam yerleşmedikleri için minik aksiliklerle karşılaşıyor ama pratik çözümlerle ve Profilo’nun hayatı kolaylaştıran ankastre ürünleriyle bunları kolayca aşıyor.

"Oh be Profilo Varmış" yeni reklam filmi, günlük yaşantınızdaki kendinizi, anne-babalarınızı, arkadaşlarınızı ve çocuklarınızı yansıtıyor. İzlerken tanıdık anlara şahit olabilir ve evin işi ne kadar çok olsa da sonunda “oh be” diyeceğiniz, sizin için hayatı kolaylaştıran bir yardımcınız olduğunu görebilirsiniz.



Profilo Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Zeynep Cebeci

Profilo Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Zeynep Cebeci, Oh be Profilo Varmış kampanyası yeni kampanya filmi hakkında şunları söyledi:



“Profilo, yıllardır hayatımızda olan köklü bir marka. Bu zamana kadar markanın en güçlü yanı Türk insanının ihtiyaçlarını çok iyi anlaması ve ona uygun çözümler üretmesi oldu. “Oh be Profilo Varmış” kampanyasının ardında markanın bu gücü ve bununla birlikte yeni konumlandırmasından gelen kuvvetli bir fikir vardı. Profilo markasını bugün “hayatı kolaylaştıran çözümler sunan ve insanların sevdiklerine özen göstermelerine yardımcı olan marka” olarak konumlandırıyoruz. Yeni reklam filmimizde henüz yerleşilmemiş, yeni taşınılan bir evde bile tüm ailenin bir sofrada bir araya gelişini, yemek kokularının evlerimizi nasıl birden “yuva”ya dönüştürdüğünü, ve tabii ki ne kadar karmaşık bir ortam olursa olsun gün sonunda “Oh be Profilo Varmış” diyebilmenin rahatlığını vurguladık”.

Tribal Worldwide İstanbul imzalı filmin yönetmen koltuğunda Red Elephant’tan Evin Dooms otururken meşhur şarkısı yine Persenk Müzik tarafından yaratıldı.



