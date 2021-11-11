Onur Air çalışanlarından 'kırmızı kart'lı protesto

Onur Air Havayolu şirketinde çalışan pilot, hostes ve teknik ekiplerinden oluşan yaklaşık bin çalışan paralarını alamadıkları için eylem yaptı.

Şirket çalışanlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, 20 aydır maaşlarını alamadıklarını öne sürerek 5 Ekim'de eylem yapmıştı. Eylemin ardından şirket yöneticileri tarafından çalışanlardan 1 ay mühlet istendi. 1 aylık süre içerisinde herhangi bir ödeme alamayan çalışanlar, bugün yeniden bir araya geldi.

Şirket önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, bu kez davul ve zurna eşliğinde düzenledikleri eylemde, şirket yöneticilerini düdük çalıp, kırmızı kart göstererek protesto etti.



GECİKEN TOPLAM MAAŞ TUTARI 8 MİLYON DOLAR



Eylemin ardından şirket yöneticileri ile çalışanlardan oluşan heyet arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, şirket yöneticilerinin ödeme yapacak durumda olmadıkları, 8 milyon dolar tutarındaki personel maaşlarını ödeme şartıyla şirketi devredeceklerini söylediği öğrenildi. Eyleme katılan çalışanlar, yapılan görüşmenin ardından alanı terk etti.



EYLEME ANTALYA'DAN DA DESTEK VERİLDİ



Öte yandan Atatürk Havalimanı yanında bulunan Onur Air şirketi önünde düzenlenen eyleme, şirketin Antalya'da bulunan çalışanları da destek verdi.

Burada yapılan açıklamada, "Onur Havayolları, 2020 yılında, 1600'den fazla personeline pandemiden hemen önceki şubat ve mart aylarında maaşları da dahil, şu ana kadar hiçbir ödeme ve açıklama yapmamıştır.

Sadece Hac ve Umre uçuşlarından aylık ortalama uçak başına 1.500.000 dolar kazanan Onur Havayolları, sosyal medyaya ve havacılık haber sitelerine sızdırılan 'satılıyor, imzalar atılıyor' haberleriyle personelini oyalamaktadır.

Onur Havayolları, pandemi döneminde operasyonlara devam edip, çalışanlarına tek kuruş dahi ödememiştir. Taleplerimiz çok açık ve nettir; 1600 personeli ve ailelerini maddi manevi çöküntüye uğratırken şirketin içini boşaltarak iflasa koşar adım giden Onur Havayolları'ndan alın terimiz olan hak edişlerimizi istemekteyiz" ifadeleri kullanıldı.