Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylül ayında yüzde 82 artışla 41 bin 992 adet oldu.



Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,67 arttı ve 35 bin 308 adet oldu. Geçen sene 17 bin 595 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Eylül ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Eylül ayına göre yüzde 23,03 arttı ve 6 bin 684 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 5 bin 433 adet satış yaşanmıştı.



9 AYDA YÜZDE 39,3 DARALMA



Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 azalarak 281 bin 309 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı dokuz aylık döneminde 463 bin 456 adet toplam pazar gerçekleşmişti.



Otomobil satışları, 2019 yılı dokuz ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 36,92 oranında azalarak 228 bin 628 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 362 bin 465 adet satış yaşanmıştı.

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Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 47,84 azalarak 52 bin 681 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 100 bin 991 adet satış gerçekleşmişti.



Eylül ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 38,3, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 44,4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 33,2 azalış izlendi. 2019 yılı Eylül ayı sonunda 128 adet elektrikli ve 7 bin 625 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.