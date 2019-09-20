Saudi Aramco saldırısı etkilerinin hafiflemesinin ardından yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmelere odaklanmasıyla paladyum 1,648.59 dolarla tarihi rekorunu kırdı.
ABD ve Çin delegasyonları, iki aydan sonra ilk kez üst düzey görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bir araya gelecek. Bunun yanında yatırımcılar, Çin medyasının pekin yönetiminin “ABD tarafının düşündüğü kadar anlaşamaya açık olmadığı” açıklamaları sebebiyle endişeli.
Gelişmelerin ardından paladyum erken işlemlerde yüzde 1.22 artışla 1638,89 dolardan işlem gördü.
Paladyum 1648 dolarla tarihi rekorunu kırdı
DHAEkonomi
Yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmelere odaklanması sonrası paladyum 1648 dolarla rekor düzeye çıktı.
Saudi Aramco saldırısı etkilerinin hafiflemesinin ardından yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmelere odaklanmasıyla paladyum 1,648.59 dolarla tarihi rekorunu kırdı.