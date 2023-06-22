Parasal sıkılaştırma nedir? Parasal sıkılaştırma olunca ne olur?

Parasal sıkılaştırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı sonrasında, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Ekonomiyi yakından takip eden birçok kişi "parasal sıkılaştırma" konusunun ne olduğunu ve parasal sıkılaştırma olunca ne olacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

Parasal sıkılaştırma nedir? Parasal sıkılaştırma olunca ne olur?

Parasal sıkılaştırma yani sıkı para politikası, merkez bankalarının, fiyat istikrarı amacı kapsamında uyguladığı yöntemlerden biri olarak, genellikle ekonomide enflasyonist eğilimlerin söz konusu olduğu dönemlerde uygulanmaktadır.

Parasal sıkılaştırma, genellikle enflasyondaki artışa, cari açık ve kurdaki artışın eşlik etmesi ile gündeme gelir. Sıkı para politikası ile piyasadaki para arzını kısmaya yönelik adımlar atar.

Bu kapsamda sıkı para politikasının ilk aracı olarak akla faiz oranları gelse de merkez bankasının elinde zorunlu karşılıklar, reeskont oranı gibi kullanabileceği başka araçları da bulunmaktadır.

Parasal sıkılaştırma ile faiz oranlarının artırılması, ekonominin büyüme hızını ve yurt içi yatırımlarını etkileyebilmektedir.

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