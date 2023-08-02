PAÜTERM’in tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Denizli’nin sağlık turizmi çıtasını yükseltecek ‘Yeni Başlangıçlara Açılan Kapısı’ ve bir sağlık kompleksi olarak tasarlanan 34 bin 199 metrekarelik alanda kurulan Pamukkale Üniversitesi Termal Rehabilitasyon Merkezi, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen lansman organizasyonu ile tanıtıldı.

Pamukkale’nin Karahayıt Bölgesi’nde yer alan Pamukkale Üniversitesi Termal Rehabilitasyon Merkezi’nde (PAÜTERM) düzenlenen toplantıya Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, AK Parti Denizli Milletvekilleri; Cahit Özkan ve Nilgün Ök, Danıştay 12. Daire Başkanı Mahmut Doğan, İdare Mahkemesi Başkanı Ali Hüküm, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar, Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Murat Özban, Acil Tıp Öğretim Üyesi PAÜ Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Seyit, PAÜ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D. Başkanı – PAÜTERM Merkez Koordinatörü Prof. Dr. Füsun Ardıç, PAÜ Tıp Fakültesi Dermotoloji A.D. Öğr. Üyesi Prof. Berna Şanlı, Ticaret Bakanlığı Sağlık ve Seyahat Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Aksoy, Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Açılışta konuşma yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları ifade etti:

“2012 yılında projelendirilen ve 2017 yılında inşaatına başlanan 20 bin metre karelik kapalı alanı ile bu tesis dünyada bir destinasyon merkezi olacaktır. Projenin hayata geçmesinde emeğe geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Vekillerimiz, Sayın Dışişleri Bakan Yardımcımız ve Cumhurbaşkanlığımızın büyük katkıları için her birine çok teşekkür ediyoruz. Poliklinikleri, acil servisi, termal fizyoterapi kür alanlarını, kozmetoloji alanını hizmete açtık. Yataklı kısım ise inşallah en kısa zamanda hizmete açılacaktır. Bundan 10-20 yıl önce hastanın tedavi olması ve hayatta kalmasını önemsiyorduk. Ancak hastanın daha yaşanılır bir hayata sahip olması artık çok daha önem kazanmıştır. Rehabilitasyon bu noktada hastamıza gerekmektedir. Hastamız rehabilitasyon kürleri alıyorsa hayata yeniden başlangıç yapacaktır. Bu tesisimiz sağlık turizmine hizmet edecek aynı zamanda tıp eğitimi ve tıbbi gelişmelere de büyük katkı sağlayacaktır. Kozmetoloji ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp eğitimlerinin müfredata alınması ile işin uzmanları yetiştirilecektir. Bu bölgede yer alan otellerin de desteği ile bu merkezimizin şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Konuşmasında Denizli’nin tarım, sanayi gibi alanlarda üreten bir şehire olduğunu hatırlatan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Denizli’nin aynı zamanda birçok tarihi ve doğal güzelliğine sahip bir turizm şehri olduğuna dikkat çekti. Dünyada da öne çıkan sağlık turizmi konusunda Denizli’nin potansiyelinin yüksek olduğunu hatırlatan Zolan, bu rehabilitasyon merkezinin kendileri için bir hayal olduğunu, bu hayali gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu tesisin faaliyetlerini sürdürmesinde Pamukkale Üniversitesi’nin bilgili, birikimli ve donanımlı öğretim üyelerinin önemine vurgu yapan Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılması ile şifalı termal suların bilim ile buluşturulmuş olduğunu ifade etti. Bu merkezin Türkiye ve dünyada bilinen tedavi olmak için gelmek istenen bir merkez olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmasında Denizli’nin bu merkezin açılmasını dört gözle beklediğini söyleyen AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli geleceğinin yol haritasını termal tedavi ve sağlık turizminin önemine dikkat çekti. Denizli termal su kalitesinin oldukça yüksek olmasına rağmen sağlık turizmi alanında henüz istenilen noktada olmadığını söyleyen Ök, Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılması ile Denizli’nin bu alanda istenilen noktaya ulaşacağına olan inancını paylaştı. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.