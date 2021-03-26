Bakan Pekcan: Kolay İhracat Platformu ülkemizin büyümesine ivme kazandıracak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kolay İhracat Platformu; ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak" şeklinde konuştu.



Bakan Pekcan şunları söyledi:



"Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz.

Kolay İhracat Platformu ile ihracatçılarımıza yalnızca alıcı firma bilgilerini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda, yurt dışındaki potansiyel alıcıların da firmalarımıza kolayca ulaşmasını sağlıyoruz. Bu amaçla, AskTurkiye web sitesi platforma entegre edilerek 8 farklı dilde hizmet veren bir yapıya kavuştu. Yerli ve ulusal bir ekonomi için yatırımlar, üretim ve istihdam ile ihracat hedeflerimizde başarıyı yakalamaktan başka seçeneğimiz yok."