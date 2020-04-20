Petrol fiyatları tarihte ilk kez eksiye düştü

Petrol fiyatlarında tarihi düşüş yaşandı.

ABD’nin Batı Teksas (West Texas Intermediate/WTI) tipi ham petrolünün varil fiyatı 0 doların altına inerek eksiye düştü.

ABD'nin petrol depolama kapasitesinin yakın zamanda dolacağı endişeleri petrol fiyatlarında çok sert bir gerilemeye neden oldu.

Süresi yarın dolan Mayıs kontratlı WTI tipi ham petrolün varil fiyatı eksi 37 doları gördü.

WTI, işleme başladığı Mart 1983’den beri en büyük günlük düşüşünü yaşadı.

Haziran kontratlı WTI tipi ham petrolun varil fiyatı ise 21,05 dolar.