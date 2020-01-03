Petrol fiyatlarında sert yükseliş (ABD'nin İranlı generali öldürmesi)

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile düzenlenen bir hava saldırısında Irak'ta bulunan üst düzey bir İranlı generalin öldürülmesi ve bunun sonucu dünyanın en önemli petrol üretim bölgesi Orta Doğu'da gerginliğin daha da artacağı endişelerinin yoğunlaşması sonucu yüzde 4.8'lik sıçrama yaparak varil başına 70 dolara yaklaştı.



Genelde sakin giden Asya seansında dalgalı bir başlangıç ile birlikte, vadeli petrol kontratları Londra ve New York'ta yüzde 4'ün üzerinde yükselerek, Eylül ayında küresel arzın yüzde 5 düşmesine neden olan Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına düzenlenen saldırılardan bu yana en yüksek seviyelerine geldi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD tarafından düzenlenen hava saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı general Kasım Süleymani öldürüldü.



ORTADOĞU'DA İSTİKRARSIZLIK ENDİŞESİ

Saldırılar sonucu hiçbir üretim tesisi zarar görmezken ve üretimde aksama olmazken, İran'ın en güçlü generallerinden birinin öldürülmesi, Washington ve İran İslam Cumhuriyeti arasında artan gerginliğin daha da yükselmesi ve Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir istikrarsızlığa yol açma riskini getiren bir provokasyon niteliğinde. Hava saldırısı Bağdat Uluslararası havalimanı yakınında gerçekleşti ve saldırıda İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de öldürüldüğü bildirildi.

BU AGRESİF BİR GÜÇ GÖSTERİSİ

AxiTrader Ltd. baş piyasa stratejisti Stephen Innes, "Bu İran'ın burnunun kanamasından daha fazla bir şey," dedi ve "Bu, diğer bir Orta Doğu savaşını tetikleyebilecek agresif bir güç gösterisi ve açık bir provokasyon" değerlendirmesinde bulundu.



Ham petrol fiyatları Singapur'da öğlen saatlerinde kazancının bir kısmını geri verdi, ancak halen Eylül ayından bu yana en yüksek seviyelerinde kaldı. Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 1.95 dolar ya da yüzde 2.9 yükselerek varil başına 68.20 dolara ulaştı. Kontrat saldırılar sonrası yüzde 4.4 yükselerek 69.16 dolara kadar çıktı.



Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında yüzde 2.7 yükselerek varil başına 62.83 dolara tırmandı. Kontrat saldırıların ardından yüzde 4.4 yükselerek varil başına 63.84 dolara kadar çıktı ve Eylül ayı seviyelerini aşarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?