Petrolde jeopolitik gerilim | Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (4 Ocak 2024 petrol fiyatları)

Petrol fiyatlarında Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerden kaynaklı yükseliş sürüyor.



Filistin-İsrail geriliminin yanı sıra Kızıldeniz, İran ve Libya'daki olaylarla birlikte petrol fiyatları yukarı yönlü atağını sürdürdü.



Brent petrol varil başına 79 dolara yükselirken, ABD ham petrolü 73 dolara yaklaştı.



Libya'daki bir petrol sahasında yaşanan protestolar nedeniyle üretim kesintileri meydana geldi. Söz konusu gelişme Ortadoğu'da tedarik aksamaları yaratacağı endişelerini beraberinde getirdi. Üretim duran Sharara ve El-Feel sahalarında günde yaklaşık 3365 bin varil petrolün pompalandığı belirtildi.



İran'ın ülkede meydana gelen iki patlamanın da İsrail'e karşı takındığı tavrı cezalandırmak için yapıldığını duyurmasıyla bölge genelinde gerilim arttı. Ülkede Kasım Süleymani'yi anma törenine yapılan saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.



Husilerin Kızıldeniz'de bir ticaret gemisine saldırdığı iddia edildi. Birleşmiş Milletler, Kızıldeniz’deki saldırıların bölgedeki askeri gerilimi arttırma riski taşıdığını duyurdu.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.