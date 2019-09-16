Petrolün varil fiyatı bu sabah haftanın ilk iş gününde 66,15 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'da petrol sahasına düzenlenen saldırının ardından dünya petrol arzını yaklaşık yüzde 5 azaltmasının ardından gün içi rekor artış gerçekleştirerek varil başı 71 doların üzerine yükseldi. ABD saldırıyı İran'ın düzenlediğini iddia etti.



Londra'da Brent petrolü vadeli kontratları, Pazartesi günü olağanüstü başlangıcında, açılışın hemen ardından saniyeler içinde 12 dolar sıçradı ve bu yükseliş, 1988'de işlem görmeye başlamasından bu yana dolar bazında en büyük güniçi artışı işaret ediyor. fiyatlar daha sonra, bu ilk yüzde 20'lik artışın yarısını geri verdi, yüzde 9,5'luk artışa yerini bıraktı, ancak halen 3 yılı aşkın sürenin en büyük artışını göstermiş durumda.



Credit Suisse Group AG enerji analisti Saul Kavonic, "Petrol piyasasında bu denli bir arz aksaklığı ve böylesine bir fiyat tepkisi görmedik," dedi ve "Siyasi risk primi petrol piyasası gündemine geri döndü" değerlensirmesinde bulundu.



Türkiye saati 08.30 itibariyle Brent tipi ham petrolün varili yüzde 7,12 artışla 66,25 dolardan işlem görüyor

İRAN PETROLÜNE AMBARGO KALKIYOR