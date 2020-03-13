Piyasalarda son 29 yılın en kötü haftası

Brent petrol 67 centlik düşüş ile değer kaybetmeye devam ediyor. Yüzde iki değer kaybeden brent petrolün fiyatı 32.55 dolara geriledi.



Reuters'ta yer alan habere göre, brent petrolde Birinci Körfez Savaşı'nın yaşandığı 1991 yılından beri meydana gelen en sert haftalık düşüş yaşandı.

1991'de yüzde 29'luk kayıp yaşayan brent petrolün fiyatı son dönemde yüzde 28 düşüş yaşadı.



Aynı habere göre, ABDham petrolü ise kendisini 2008'den beri yaşanan en kötü haftayı yaşıyor.



ABD ham petrol üreticisi şirketlerin, düşen fiyatlar nedeniyle yatırım ve sondaj planlarını azaltmaya hazırlanıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları düşüş trendine girmişti

Petrol piyasaları Ocak 1991’deki Körfez Savaşı’nın ardından en kötü gününü yaşamıştı. Ocak 1991’de Cenevre’deki toplantılardan sonuç çıkmayınca 17 Ocak 1991 tarihinde fiyatlar bir günde 30 dolardan 20 doların altına düşmüştü.



Belirsizlik nedeniyle Haziran 1991’e kadar fiyatlar kademeli olarak 15 dolara kadar gerilemişti.