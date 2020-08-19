PizzaExpress, İngiltere'deki 73 şubesini kapatıyor

İngiltere merkezli restoran zinciri, kira sözleşmelerini azaltarak ve geçici olarak üç aylıktan aylık kiralara geçerek mali durumunu iyileştirmek için bir şirket gönüllü düzenlemesi (CVA) başlattığını bildirdi. Şirketin İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü Zoe Bowley, "Bu süreç ne kadar zor olsa da, 9.000'den fazla çalışanımızın pozisyonunu koruyacak" dedi.

Reuters 19.08.2020 - 10:01

PizzaExpress, İngiltere'deki 73 şubesini kapatıyor

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İngiltere'nin en büyük restoran zincirlerinden PizzaExpress, salı günü yapılan açıklamada, İngiltere'deki corona virüs ve yüksek maliyetlerin olumsuz etkisi nedeniyle 73 restoranı kapatacaklarını bildirdi.

İngiltere merkezli restoran zinciri, kira sözleşmelerini azaltarak ve geçici olarak üç aylıktan aylık kiralara geçerek mali durumunu iyileştirmek için bir şirket gönüllü düzenlemesi (CVA) başlattığını belirtti.

Şirketin İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü Zoe Bowley yaptığı açıklamada, "Bu süreç zor olsa da, 9.000'den fazla çalışanımızın işini koruyacak" dedi.

Bu ayın başlarında, Çinli Hony Capital, 2014 yılında 900 milyon pound (1.19 milyar $) karşılığında satın aldığı PizzaExpress'in hisse senedi için borç takası yoluyla alacaklılara kontrolünü durdurmaya karar verdiğini duyurmuştu.

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