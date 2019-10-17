Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda teröristlere yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
PTT çalışanları harekata destek için 'selam' verdi.
PTT'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vatanımızın güvenliği ve geleceğimiz için engel tanımadan yoluna devam eden Kahraman Türk ordumuza Posta Dağıtıcılarımızın selamı var" denildi.
PTT çalışanlarından asker selamı
ntv.com.trEkonomi
PTT çalışanları Barış Pınarı Harekatı'na destek için 'selam' verdi.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda teröristlere yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.