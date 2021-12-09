PttAVM önce fiyat artırıp sonra düşüren 40 satıcıya işlem yaptı

PttAVM'de sahte indirim ve fahiş zam yapanlarla ilgili çalışma başlatıldı.

PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu kendi platformlarında hem sahte indirimler hem de normalin üstünde fiyatlarla yapılan zamlarla ilgili çalışma yaptıklarını, fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla 40'ın üzerindeki satıcıya yönelik işlem yaptıklarını açıkladı.

Aynı zamanda Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı olan Hakan Çevikoğlu, "Geçmişe yönelik ürünün fiyatı ile son dönemki fiyatı arasında gerçek bir indirim var mı, tüketici aldatılmaya mı çalışılıyor bunu inceleyerek, indirimlerin gerçekliğini teyit ediyoruz" dedi.