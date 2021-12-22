Radisson Blu Mount Erciyes Otel kapılarını açtı

Artaş Grubu, Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Kayseri Erciyes'te 2200 metre irtifada, Radisson Blu Mount Erciyes'i turizme kazandırdı.



Tesisin, kayakçıların gözdesi olarak Kayseri turizmini çok daha ileri safhalara taşıması hedefleniyor.



13 MİLYON DOLARLIK YATIRIM



13 milyon dolarlık bir yatırım ile Kayseri turizmine kazandırılan otel, 16'sı suit olmak üzere 60 oda ve 170 yatak kapasitesine sahip.



İki ayrı restorantı, bir lounge, spor salonu, spa ve yüzme havuzlarıyla misafirlerine keyifli bir deneyim yaşatmayı amaçlayan otel, aynı anda 400 kişiye kadar hizmet verebilecek restoranlara sahip.



"KAYAK SPORU TUTKUNLARINI BEKLİYORUZ"



Kayseri turizmi için en önemli ihtiyaçlardan birinin dağ bölgesinde günübirlik alan eksikliği olduğunu ifade eden Artaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, "Bizler bu oteli Türk turizmine kazandırarak buradaki eksiği kapatmış olduk. Otelin toplam büyüklüğü 14 bin metrekare, fakat bu alanın 3 bin metrekarelik alanı otel olarak kullanılacak.

Kalan 11 bin metrekarelik kısım ise günübirlik alan olarak misafirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Otelimiz ülkemize, bölgemize ve ilimize hayırlı olsun. Bu vesile ile kayak sporu tutkunlarını da Erciyes’e bekliyoruz" dedi.