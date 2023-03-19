Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? (2023 Ramazan pidesi fiyatları)

"EKMEK FİYATI DEĞİŞMEYECEK"



Balcı, ülke genelinde ekmek fiyatında ise değişiklik olmayacağını kaydetti.

ANKARA'DA PİDE FİYATLARI NE KADAR OLACAK?



Ankara'da faaliyet gösteren bir fırının sahibi Osman Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip olarak ramazan ayı için planlama yaptıklarını söyledi.



Fırıncıların normal dönemde de gece ve gündüz çalıştıklarını belirten Atak, "Ramazan ayı için personelimizi ayarladık. Unlarımız ve susamlarımız hazır. Dört gözle ramazan ayının gelmesini bekliyoruz. Ramazana stoklu gitmemiz gerekiyor. Gün içerisinde akşama kadar pide pişirdiğimiz için normal ekmeği öğlen saat 12'ye kadar stoklayıp daha sonrasında pide pişirmeye başlıyoruz." dedi.



Atak, ramazan ayında herkesin sıcak pide tüketmek istediğine dikkati çekerek, "Ramazan senede bir ay. Bu yüzden vatandaşlarımız bu ayı iple çekiyor. Personel sayımızı artırdık elimizden geldiği kadar hızlı çalışacağız." diye konuştu.



Pide fiyatlarına da değinen Atak, şunları kaydetti:



"Pide fiyatlarını geçen seneyle kıyaslayacak olursak, geçen sene 300 gram bir pidenin fiyatı yaklaşık 6 liraya, 500 gram pidenin fiyatı yaklaşık 12,5 liraya tekabül ediyordu. Bu yıl yeni tarifemiz, 300 gram pide bu sene 10 lira, 500 gram pide de 20 liradan satılacak. 500 gramlık bir beyaz ekmeğin fiyatı zaten 12 lira, ramazan pidesinde ekstra olarak susam ve yumurta olduğu için pidenin fiyatı yükseldi."